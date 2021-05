Elis confirme ses prévisions pour 2021 après un T1 légèrement meilleur qu'attendu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a confirmé mercredi ses perspectives pour l'année 2021 après un recul de 13,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

"Notre hypothèse de travail reste une croissance organique 2021 aux alentours de 3%, en prenant en compte un léger regain d'activité à partir du deuxième trimestre", a indiqué Xavier Martiré, le président du directoire d'Elis, cité dans un communiqué.

Comme indiqué lors de la publication en mars de ses résultats 2020, le groupe table aussi sur une légère amélioration de sa marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda), "avec un free cash-flow 2021 compris entre 190 et 230 millions d'euros, en fonction de la variation du besoin de fonds de roulement à la fin de l'année", a ajouté le dirigeant.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 658,2 millions d'euros au premier trimestre 2021, contre 759,2 millions d'euros pour la période correspondante de 2020, faisant ressortir un repli organique de 12,8%.

"L'évolution organique du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 est légèrement meilleure qu'attendue", a commenté Xavier Martiré.

Le groupe anticipait un recul organique de ses revenus d'environ 15% au premier trimestre, en raison d'une base de comparaison défavorable sur les mois de janvier et février.

Les activités du spécialiste de la location-entretien de draps au secteur hôtelier et de vêtements de travail ont été à "des niveaux proches de la normale" sur le trimestre écoulé dans les secteurs de l'industrie, de la santé et du commerce et des services, a précisé le président d'Elis.

A partir du deuxième trimestre, "la base de comparaison est favorable", a souligné le groupe, indiquant que la croissance organique du chiffre d'affaires avait été d'environ 22% au mois d'avril.

