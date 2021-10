Elis : continue de renforcer sa présence en Russie

Elis (+1,11% à 16,42 euros) a annoncé avoir signé un accord portant sur l’acquisition de 100 % des activités textiles de Blesk InCare en Russie. La finalisation de la transaction, soumise aux autorisations réglementaires usuelles, devrait avoir lieu avant la fin de l’année 2021. Le montant de l'acquisition n'a pas été révélé.



Le chiffre d'affaires Blesk InCare est attendu à environ 700 millions de roubles en 2021, soit environ 8 millions d'euros. Il est généré à 60% par l'activité Linge plat et à 40% par l'activité Vêtement de travail.



"L'activité s'est montrée particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire en 2020, et le chiffre d'affaires 2021 affichera un taux de croissance à deux chiffres", assure Elis.



C'est la troisième acquisition que réalise le spécialiste des services d'entretien aux entreprises en Russie, après celle de Berendsen en 2017 et celle des activités Tapis de Blesk InCare en 2019.



Cette acquisition de taille modeste ne modifie en rien les anticipations de LCM Midcap, qui s'attend à de bonnes surprises lors des prochaines publications. "Les craintes inflationnistes, sur l'électricité notamment, sont à nuancer selon nous, le groupe ayant la capacité de les répercuter aux clients", estime l'analyste.



"L'inflation des salaires pourrait être un problème plus difficile à gérer notamment pour recruter de la main d'oeuvre", prévient-il toutefois.



LCM a ainsi confirmé sa recommandation d'Achat sur le titre Elis, avec un objectif de cours de 24,10 euros.