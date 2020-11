Communiqué de presse

Elis fait évoluer sa gouvernance et se dote d'un comité RSE

Saint-Cloud, le 2 novembre 2020 - Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, annonce la constitution, par son conseil de surveillance, d'un troisième comité permanent, spécialiste des questions de responsabilité sociale et environnementale (comité RSE).

La Présidente du comité RSE est Florence Noblot et ses autres membres sont Amy Flikerski et Philippe Delleur. Le comité RSE sera en charge d'examiner la stratégie, les engagements et les orientations du groupe Elis dans le domaine de la RSE et de veiller à ce que Elis anticipe au mieux les enjeux, les opportunités et les risques en matière de RSE.

A la suite de la nomination de Florence Noblot à la tête du comité RSE, le conseil de surveillance a nommé Fabrice Barthélemy en qualité de Président du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, fonction précédemment occupée par Florence Noblot. Les autres membres du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance restent Joy Verlé et Thierry Morin.

En outre, conformément aux dispositions des statuts de la société, le comité de groupe d'Elis a nommé pour 4 ans Valérie Gandré et Philippe Beaudoux en qualité de membres du conseil de surveillance représentant les salariés. Le conseil de surveillance est désormais composé de 11 membres.

