Elis : Ouverture de l'usine Elis Sud Aquitaine

Ouverture de l'usine Elis Sud Aquitaine Une nouvelle usine polyvalente a ouvert à Saint Geours-de-Maremne dans le sud-ouest de la France.

Également, appelée « Elis Sud Aquitaine », elle a commencé à servir ses clients depuis le 16 novembre 2020.



Elle permet de réunir en un même lieu deux usines du Groupe (Anglet et Bénesse-Maremne) et un centre de service (Saint-Martin-de-Seignanx) et de décharger l'usine de Toulouse sur le vêtement professionnel.

L'usine s'étend sur une surface de 11 471m², dont 9 973 m² dédiés à la production et aux locaux techniques et 1 498 m² de bureaux et locaux sociaux pour des capacités maximum de production de :

80 000 vêtements professionnels par semaine

280 tonnes de linge plat par semaine

10 tonnes de tapis par semaine

Elis Sud Aquitaine emploie à ce jour 73 salariés, et lorsqu'elle tournera au maximum de ses capacités, elle devrait employer plus de 200 personnes. Elle desservira environ 2 000 clients et 3 900 points de livraison, avec une forte saisonnalité, situés principalement sur les côtes basque et landaise.

L'activité de l'usine se répartira sur

tous les secteurs d'activités servis par le Groupe : Hôtellerie et de la restauration, Commerce, Industrie, Santé.

Engagement responsable :

Elis Sud Aquitaine s'inscrit dans les objectifs RSE du Groupe en ayant notamment recours à un ballon d'eau chaude à la place d'une chaudière et prévoit 6L d'eau par kilos lavés afin de réduire sa consommation d'eau.

L'usine prévoit également d'installer à terme 6 bornes électriques pour tous les véhicules des collaborateurs, soit 12 prises disponibles, afin de favoriser la mobilité plus durable, plus propre et plus responsable.

