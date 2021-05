Elis : baisse de 12,8% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

Elis publie un chiffre d'affaires de 658,2 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une croissance organique de -12,8% par rapport à la même période un an plus tôt, 'légèrement meilleure qu'attendu', estime Xavier Martiré, président du directoire.



Représentant 75% du chiffre d'affaires, les activités en Industrie, en Santé et en Commerce & Services, sont à des niveaux proches de la normale sur le trimestre, analyse Xavier Martiré. En revanche, l'activité Hôtellerie-Restauration reste difficile 'et nous n'observons toujours aucune reprise du tourisme international', note-t-il.



Dans ce contexte, Elis maintient tout de même une prévision de croissance organique 2021 aux alentours de +3%, en prenant en compte un regain d'activité à partir du 2ème trimestre, avec notamment une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +22% au mois d'avril.



' C'est donc avec confiance que nous abordons le futur : les fondamentaux du Groupe sont solides, notre diversification est un atout majeur et notre modèle économique permettra à Elis d'affirmer son leadership dans tous les pays où le Groupe est présent', conclut le président.





