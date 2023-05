Elis : option de paiement du dividende en actions

Elis indique que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 0,41 euro par action au titre de 2022 et a décidé d'offrir une option pour son paiement, en totalité pour chaque actionnaire, soit en numéraire, soit en actions nouvelles.



Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 16,39 euros. Le dividende sera détaché le 30 mai et la période d'option pour le paiement en actions se déroulera du 1er au 16 juin inclus, ses résultats devant être annoncés le 20 juin.



Les actions nouvelles ainsi émises seront entièrement assimilées aux actions ordinaires existantes du groupe de blanchisserie. Le paiement du dividende en espèces et le règlement-livraison des actions nouvelles sont prévus le 22 juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.