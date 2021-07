Elis relève ses objectifs 2021 après un 1er semestre supérieur à ses attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a relevé mercredi ses objectifs pour 2021 après une croissance organique au premier semestre supérieure à ses anticipations et une forte amélioration de tous ses indicateurs financiers.

La société prévoit désormais une croissance organique comprise entre 5% et 6% cette année, "en prenant comme hypothèse de travail une activité en Hôtellerie-Restauration inférieure d'environ 25% par rapport à 2019 pendant la saison estivale, puis inférieure d'environ 30% par rapport à 2019 jusqu'à la fin de l'année", a précisé Xavier Martiré, le président du directoire d'Elis, cité dans un communiqué.

"Par ailleurs, les efforts structurels réalisés sur la base de coûts au second semestre 2020 devraient nous permettre d'atteindre pour l'année 2021 une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 34,5% et un free cash-flow compris entre 200 et 230 millions d'euros", a ajouté le dirigeant.

Le groupe prévoyait auparavant une croissance organique 2021 aux alentours de 3%, avec une légère amélioration de sa marge d'Ebitda et un free cash-flow compris entre 190 et 230 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste de la location-entretien de draps au secteur hôtelier et de vêtements de travail a enregistré un bénéfice net de 17,1 millions d'euros, contre une perte de 21,4 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat net courant, qui exclut certains éléments exceptionnels comme les frais de restructuration, a progressé de 36,2%, à 67,1 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 4,3% sur un an, à 458,7 millions d'euros, contre 439,9 millions d'euros un an plus tôt. L'entreprise a enregistré une hausse de 80 points de base de son taux de marge d'Ebitda sur la période, à 33,3%.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires s'est accru de 1,8%, à 1,38 milliard d'euros. En organique, l'activité a progressé de 1,3% sur le semestre, et la croissance organique a atteint 19,4% au cours du deuxième trimestre. Les analystes interrogés par FactSet tablaient pour le premier semestre sur un chiffre d'affaires de 1,39 milliard d'euros.

