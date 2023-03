Elis : signe un exercice 2022 "record"

Elis a fait état de ses résultats annuels qualifiés de "record" d'où ressort un résultat net en hausse de 78,8% à 204,6 millions d'euros. Le résultat net courant a atteint le niveau record de 353,2 millions d’euros, en hausse de 58,7%.



L'Ebitda ajusté du groupe de blanchisserie industrielle a progressé de 19,7% à 1,26 milliard d'euros. Son taux de marge d'Ebitda a baissé de 50 points de base sur la période, à 33%, pénalisé par la "très forte augmentation des coûts de l'énergie", a indiqué le président du directoire d'Elis, Xavier Martiré, cité dans le communiqué. Le chiffre d'affaires atteint 3,82 milliards d'euros sur la période, en amélioration de 25,3%.



Pour l'exercice en cours, Elis anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et un résultat net courant "au-dessus de" 405 millions d'euros en 2023.



"En 2023, nous anticipons une nouvelle année de forte croissance organique, une nette amélioration de l'ensemble de nos indicateurs financiers et la poursuite du désendettement du Groupe, avec un levier d'endettement financier attendu à environ 2,1x au 31 décembre 2023, ce qui devrait rapidement rendre le Groupe compatible avec un profil investment grade", a déclaré Xavier Martiré.



Par ailleurs, Elis proposera un dividende de 0,41 euro par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 10% par rapport à 2021.