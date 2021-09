Elis : succès du placement de l'émission obligataire

Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), une émission d'obligations de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625% pour un montant de 200 millions d'euros.



Celles-ci seront assimilables et formeront une souche unique avec les obligations existantes de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625%, émises le 3 octobre 2019 pour un montant de 350 millions d'euros.



Elis a placé ces nouvelles obligations à 100,125% du pair, correspondant à un taux de rendement de 1,60% pour une maturité d'environ 6,5 ans. Ces conditions figurent parmi les plus bas niveaux obtenus par la société sur les marchés obligataires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.