Elis : vise une croissance de 13% à 15% en 2022

Elis a connu en 2021 une multiplication par plus de 40 de son bénéfice net en un an, celui-ci s'établissant à 114,6 millions d'euros. Le groupe a bénéficié notamment de moindres charges opérationnelles et de dotations aux amortissements par rapport à 2020. Le bénéfice net courant, qui sert de référence au groupe, ressort quant à lui à 222,7 millions d'euros, en hausse de 60,4%. La marge d'Ebitda a progressé de 70 points de base pour atteindre 34,5% du chiffre d'affaires. Ce dernier a par ailleurs progressé de 8,6% (+7,4% en organique) à 3,05 milliards d'euros.



Pour 2022, le spécialiste des services d'entretien et d'hygiène s'attend à une croissance organique de 13% à 15%, portée par de nouveaux besoins des clients, le rebond de l'activité hôtelière et la dynamique des prix.



Le groupe a par ailleurs rappelé n'être pas présent en Ukraine et n'avoir qu'une présence limitée à la Russie, avec un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros dans le pays.