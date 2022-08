Joy Verlé quitte le conseil de surveillance d’Elis

Saint-Cloud, le 31 août 2022 – Joy Verlé, membre du conseil de surveillance d’Elis depuis mars 2018, nommée sur proposition de CPP Investments, a informé Elis qu’elle démissionnait du conseil de surveillance avec effet au 30 août 2022. Joy Verlé était Vice-Présidente au sein du conseil de surveillance et membre du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.

Cette démission fait suite à son départ de CPP Investments.

Thierry Morin, Président du conseil de surveillance a pris acte de cette démission et remercie Joy Verlé pour son importante contribution aux travaux du conseil de surveillance et du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.

Contact

Nicolas Buron - Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

