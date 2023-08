Elisa Oyj a annoncé que Veli-Matti Mattila, PDG d'Elisa depuis 2003, considère que le moment est venu de prendre sa retraite. Il a informé le conseil d'administration de la société qu'il prendra sa retraite lorsque le nouveau PDG prendra ses fonctions, au plus tard le 1er mars 2024. Au cours de la longue carrière de Veli-Matti Mattila en tant que PDG, Elisa est devenue le leader incontesté du marché dans son domaine et un pionnier pour l'ensemble de l'industrie des télécommunications, et s'est développée en une société moderne de logiciels et de services qui est suivie dans le monde entier.

Le conseil d'administration d'Elisa souhaite exprimer ses sincères remerciements à Veli-Matti Mattila pour son long et exceptionnel travail méritoire et pour avoir dirigé avec succès l'entreprise dans un monde numérique en pleine évolution. Sous la direction de Mattila, Elisa a créé une culture d'excellence en constante évolution qui n'a pas son pareil et a obtenu des résultats bénéfiques pour les clients, les employés et les propriétaires d'Elisa, tous bénéficiant de la meilleure création de valeur actionnariale de l'industrie. Le conseil d'administration d'Elisa a décidé de nommer Topi Manner comme nouveau CEO.

Topi Manner est actuellement PDG de Finnair Oyj. Il est également membre du conseil d'administration d'Elisa, poste qu'il quitte aujourd'hui. Le conseil d'administration d'Elisa compte désormais sept membres.

M. Manner prendra ses fonctions de PDG d'Elisa au plus tard le 1er mars 2024.