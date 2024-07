Elisa Oyj est le 1er opérateur de télécommunications finlandais. Le CA par activité se répartit comme suit : - téléphonie mobile (59,2%) ; - prestations de télécommunications fixes (40,8%) : prestations de téléphonie fixe et d'accès à l'Internet haut débit, de transmission de télévision par câble, etc. Le CA par type de clients se ventile entre particuliers (61,2%) et entreprises (38,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (83,5%), Europe (14,1%) et autres (2,4%).

Secteur Services intégrés de télécommunications