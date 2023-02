GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Elixirr respecte ses prévisions et commence bien l'année 2023

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Elixirr International PLC, en hausse de 20% à 503,0 pence, fourchette à 12 mois 412p-780p. La société de conseil déclare que l'année 2022 a été une année forte, tous les paramètres devant être "conformes ou supérieurs" aux attentes du marché. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 40 % pour atteindre 70,7 millions de livres sterling, conformément aux prévisions précédentes, et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait atteindre 20,4 millions de livres sterling - ce qui est conforme aux prévisions d'Elixirr de dépasser les 20 millions de livres sterling. Elixirr déclare que 2023 a démarré "en force" avec une accélération de la croissance organique au premier trimestre, et que le mois de janvier a vu un revenu mensuel record.

Directa Plus PLC, hausse de 10% à 87p, fourchette à 12 mois 76p-87p. Le producteur et fournisseur de produits à base de nanoplaquettes de graphène déclare que le chiffre d'affaires en 2022 ne devrait pas être inférieur à 10,8 millions d'euros, ce qui représente une hausse par rapport aux 10,0 millions d'euros communiqués lors de la mise à jour commerciale de décembre. Cela représente une augmentation de 25 % en glissement annuel. Selon Directa, l'élan s'est poursuivi en 2023, avec des transactions conformes aux attentes du marché, ce qui représente un revenu de 13,5 millions d'euros pour l'année.

AIM - LOSERS

Hercules Site Services PLC, baisse de 38% à 44,99 p, fourchette à 12 mois 40 p-73 p. La société de fourniture de main-d'œuvre pour le secteur des infrastructures britanniques lève 1,7 million de GBP dans le cadre d'un placement de 3,8 millions d'actions au prix d'émission de 45p - ce qui représente une décote de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi de 59p. "Avec un solide pipeline 2023 en place, ces fonds soutiendront la poursuite de la croissance organique de notre division Labour Supply, qui représentait plus de 67% de nos revenus en 2022", déclare le directeur général Brusk Korkmaz.

Oncimmune Holdings PLC, baisse de 23% à 42 pence, fourchette sur 12 mois 36,69 pence-146,0 pence. Le développeur d'immunodiagnostics déclare qu'au cours de la période de 15 mois se terminant le 31 août, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,8 millions de GBP, soit peu de changement par rapport aux 3,7 millions de GBP de l'année se terminant le 31 mai. La perte avant impôts se creuse à 11,6 millions de GBP, contre 6,1 millions de GBP pour la même période. Toutefois, la société déclare que les recettes des six premiers mois de l'exercice 2023 devraient dépasser les 3,8 millions de livres sterling, et qu'elle s'attend à avoir un flux de trésorerie opérationnel positif au cours de l'année.

Forward Partners Group PLC, baisse de 6,5 % à 36 pence, fourchette sur 12 mois 35 pence-98,4 pence. L'investisseur axé sur la technologie en phase de démarrage déclare que la juste valeur de son portefeuille a chuté de 40 % pour atteindre pas moins de 79,0 millions de GBP au 31 décembre, contre 117,1 millions de GBP un an plus tôt. La valeur nette d'inventaire par action devrait plonger à 71,0p, contre 104p un an plus tôt. La société d'investissement a blâmé les vents contraires de l'évaluation, "en raison des pressions du marché public et de la macroéconomie". "Malgré la pression sur les valorisations, beaucoup d'entre elles ont encore connu une croissance rapide", déclare le directeur général Nic Brisbourne.

