Elixirr International plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de conseil. La société aide ses clients à relever des défis tels que la protection contre les bouleversements technologiques, le développement et le déploiement de nouvelles propositions, de nouveaux produits et services, l'incubation de nouvelles entreprises, la navigation dans un environnement réglementaire plus complexe et multinational, ainsi que la gestion de projets et la mise en œuvre de programmes de changement majeurs. Ses domaines d'expertise comprennent la définition et l'exécution de la stratégie, la création et le lancement de nouvelles entreprises, la transformation des entreprises existantes et l'amélioration des performances de l'entreprise. Elixirr Digital est un collectif mondial qui rassemble des experts en design, en technologie et en marketing numérique. Ses services numériques comprennent la direction artistique, la conception graphique, le motion design, la production vidéo, la conception de produits, la conception de sites web, les systèmes de conception, l'hébergement cloud/hybride, la conception de l'identité visuelle, le déploiement de la marque et les campagnes, entre autres.