Elixirr International plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de conseil. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de conseil, offrant des solutions sur mesure à une base de clients mondialement reconnue, y compris des services créatifs, de marketing et de transformation. Elixirr Digital est un collectif mondial qui rassemble des experts en matière de design, de technologie et de marketing numérique. La société possède quatre filiales opérationnelles au Royaume-Uni : Elixirr Consulting Limited, Den Creative Limited, Coast Digital Limited et The Retearn Group Limited. Elle possède également deux filiales opérationnelles aux États-Unis (Elixirr LLC et iOLAP Inc.), ainsi que des filiales opérationnelles à Jersey et en Croatie. En outre, la société possède des succursales à l'étranger en Afrique du Sud et en Australie.