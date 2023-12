Elkem ASA est un fournisseur et développeur basé en Norvège de silicones, de produits à base de silicium et de solutions de carbone en combinant les matières premières naturelles, l'énergie renouvelable et l'ingéniosité humaine. Elkem a trois segments rapportables : Silicones, Silicon Products et Carbon Solutions. Le segment Silicones est un producteur et vendeur d'une gamme de produits à base de silicone dans divers sous-secteurs tels que les revêtements anti-adhérents, les élastomères techniques, les produits de soins de santé, les fluides spécialisés, les émulsions et les résines ; le segment Silicon Products est un producteur de différentes qualités de silicium métallurgique, de ferrosilicium, d'alliages de fonderie et de microsilice utilisés dans une large gamme d'applications finales ; tandis que le segment Carbon Solutions est un producteur de matériaux d'électrode en carbone, de matériaux de revêtement ainsi que de produits de carbone spécialisés pour les processus métallurgiques pour la production d'une gamme de métaux. La société possède de nombreuses filiales, dont Elkem Iberia SLU, Elkem Korea Co Ltd et Elkem Silicones Germany GmbH.

Secteur Chimie de spécialité