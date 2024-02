Ellcot Spinning Mills Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023

Ellcot Spinning Mills Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 3 813,63 millions de PKR, contre 2 700,1 millions de PKR il y a un an. Le résultat net est de 23,09 millions PKR contre 92,63 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 2,11 PKR contre 8,46 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 2,11 PKR contre 8,46 PKR il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 7 404,59 millions PKR contre 5 737,13 millions PKR un an plus tôt. Le résultat net est de 43,7 millions PKR contre 222,75 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 3,99 PKR contre 20,34 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 3,99 PKR contre 20,34 PKR il y a un an.