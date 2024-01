Ellomay Capital Ltd est une société basée en Israël, principalement active dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et propre. La société possède des centrales photovoltaïques (PV) qui fonctionnent et sont connectées à leur réseau national respectif en Espagne et en Israël. En outre, la société détient des parts dans Dorad Energy Ltd, qui exploite une centrale électrique dans les environs d'Ashkelon ; Groen Gas Goor BV et Groen Gas Oude-Tonge BV, des sociétés de projet développant des usines de digestion anaérobie avec une production de gaz vert aux Pays-Bas ; Talasol Solar SL, qui participe à un projet de construction d'une centrale photovoltaïque en Espagne ; Chashgal Elyon Ltd, Agira Sheuva Electra, LP et Ellomay Pumped Storage (2014) Ltd, qui participent toutes à un projet de construction d'une centrale hydroélectrique à accumulation par pompage dans la falaise de Manara en Israël.