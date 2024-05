New York (awp/afp) - Les liquidateurs de FTX, un temps deuxième plateforme mondiale d'échanges de cryptomonnaies jusqu'à sa faillite fin 2022, devraient récupérer entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars (13,2 à 14,8 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié mardi par l'entreprise.

Un plan de réorganisation amendé a été déposé dans le courant de la journée auprès du tribunal des faillites du Delaware (nord-est des Etats-Unis), a indiqué FTX, précisant qu'il devait désormais être validé par la justice pour être mis en oeuvre. "Le plan envisage la distribution centralisée à tous les clients et autres créditeurs à travers le monde de tous les actifs associés à FTX au moment de sa faillite en novembre 2022, quel que soit la localisation de ces actifs à cette époque", relève le communiqué.

La valeur totale estimée de ces actifs, convertis en liquidités, "atteindra entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars".

Ce montant, précise FTX, représente les actifs sous le contrôle des liquidateurs dans le cadre de la procédure des faillites aux Etats-Unis dite "Chapter 11", du ministère américain de la Justice, ainsi que sous le contrôle d'autorités aux Bahamas --où FTX avait installé son siège--, en Australie et de "dizaines de tiers privés ayant participé aux efforts de récupération".

Il s'agit avant tout d'un "éventail extrêmement diversifié d'actifs" qui étaient détenus par FTX et par sa société de trading Alameda. FTX a implosé en novembre 2022 lorsque des clients, inquiets de la gestion de leur argent, ont cherché à opérer des retraits massifs.

Au moment du dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient. Les liquidateurs, qui ont déjà récupéré plus de 6,4 milliards en numéraire, avaient indiqué il y a plusieurs mois qu'ils prévoyaient de rembourser intégralement les clients lésés. Selon le communiqué de mardi, la totalité des créanciers non gouvernementaux seront remboursés à hauteur de 100% de la valeur de leur réclamation qui a été validée par le tribunal des faillites. Il précise même que 98% des créanciers de 50'000 dollars maximum devraient percevoir environ 118% --en intégrant les intérêts-- de cette valeur établie par la justice, et ce dans les 60 jours après la validation du plan amendé.

Sam Bankman-Fried, cofondateur et patron de la société, a été reconnu coupable début novembre de fraude pour avoir détourné, sans l'accord des clients de FTX, des milliards de dollars vers Alameda. Il a été condamné le 28 mars à 25 ans de prison, et a fait appel.

elm/aem