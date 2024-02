Elma Electronic AG est une société basée en Suisse qui fabrique des solutions de conditionnement électronique pour le marché des systèmes embarqués. Elle opère à travers trois segments d'activité : System Solutions ; Enclos & Components et Rotary Switches. Le segment Solutions système se concentre principalement sur les systèmes embarqués, tels que les systèmes d'armoires, les modules de fonds de panier et les modules de mémoire, qui sont utilisés dans les secteurs médical, militaire et du traitement d'images, entre autres. Le segment Boîtiers et composants propose des boîtiers et des composants standardisés et sur mesure pour les applications de boîtiers industriels et les armoires électroniques. Le secteur des commutateurs rotatifs fabrique des commutateurs rotatifs et des encodeurs destinés à être utilisés dans des appareils électroniques. La société est présente en Europe, en Amérique et en Asie.

Secteur Matériel informatique