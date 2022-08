Elma maintient ses recettes et réduit sa dette et au premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de composants électronqiues Elma a bouclé les six premiers mois de l'année sur un chiffre d'affaires à peu près stable. Malgré les difficultés d'approvisionnement, notamment dans la région Amériques, l'entreprise zurichoise est parvenue à se maintenir dans le vert et a même comblé près du tiers de sa dette.

Le chiffre d'affaires réalisé pendant la période sous revue se monte à 74,7 millions de francs suisses, quasiment en ligne avec celui d'une année plus tôt. Ajustée des effets de change, l'évolution est toutefois légèrement négative (-0,6%), précise le groupe de Wetzikon lundi dans un communiqué. La bonne performance en Europe (+21,1%) a été réduite à néant par la pénurie de composants et de personnel des activités dans la zone Amériques (-16,2%).

La rentabilité opérationnelle s'en est retrouvée fortement affectée. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à moins de 2,9 millions de francs suisses, en repli de plus d'un tiers sur un an, pour une marge afférente de 3,8%, en baisse de 2,3 points. Le résultat opérationnel a été divisé par trois à 1 million et le bénéfice net amputé de près de moitié, à 1,4 million.

Dans son compte-rendu à mi-parcours, Elma insiste sur la robustesse de son bilan. A fin juin, la somme de bilan avait franchi les 100 millions de francs suisses. Le remboursement de crédits et la nette amélioration des liquidités a permis à l'entreprise de ramener son endettement à 10 million, soit 4,3 millions de moins qu'au bouclement de 2021.

Malgré un carnet de commandes bien garni et des prises d'ordres également en hausse (+7,7% à 89,9 millions), la direction de l'entreprise préfère rester prudente à l'heure de brosser des perspectives et renonce à formuler des objectifs pour le reste de l'exercice, citant les risques géopolitiques, l'approvisionnement en composants et l'évolution incertaine des prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que sur le front sanitaire.

buc/rq