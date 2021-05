Zurich (awp) - Elma Electronic a prolongé de 5 ans le placement privé de 10 millions de francs suisses décidé en juillet 2012 et conclu avec un groupe d'investisseurs privés. Le nouveau prêt porte désormais jusqu'en 2027 et le taux d'intérêt a été ramené à 2,0% dès juillet 2022, contre 2,5% auparavant. Les autres conditions restent les mêmes et les moyens levés servent principalement au remboursement d'engagements bancaires.

