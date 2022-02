Elma récompensera ses actionnaires au titre de 2021

Zurich (awp) - Le producteur de boîtiers et composants Elma Electronic a publié des résultats en hausse en 2021. Pour la première fois depuis 2008, les actionnaires de la société zurichoise seront récompensés avec un dividende de 2,00 francs suisses par titre.

L'an dernier, le chiffre d'affaires a atteint 149,3 millions de francs suisses, ce qui représente une hausse de 2,5% ajustée des effets de change. Les entrées de commandes se sont élevées à 160,3 millions, soit une progression de 5,3% en rythme annuel, indique jeudi le groupe établi à Wetzikon.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a grimpé à 9,1 millions de francs suisses, après 6,6 millions, "grâce à des améliorations opérationnelles aux Etats-Unis et une forte production en Asie et en Suisse". La marge afférente s'est améliorée à 6,1% ,contre 4,5% un an plus tôt. Le bénéfice net s'est inscrit à 7,5 millions (+37% environ).

L'élection de Bruno Cathomen, ancien patron de Mikron, est proposée comme cinquième membre du conseil d'administration, succédant à Rudolf W. Weber parti en 2021 suite à la limite d'âge.

Elma assure avoir démarré 2022 avec un bon carnet de commandes, mais se retient de toute prévision pour l'année en cours.

