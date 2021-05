Elma s'attend à plus que doubler son bénéfice semestriel

Zurich (awp) - Elma Electronics a connu un début d'année faste, enregistrant au cours des quatre premiers mois de 2021 une forte croissance des recettes et une nette amélioration des résultats. Le producteur zurichois de boîtiers et composants s'attend à dégager un bénéfice semestriel entre 2 millions et 2,5 millions des francs suisses, contre 0,8 million l'année précédente.

Ce bond est principalement imputable à la progression des revenus aux Etats-Unis et en Asie entre janvier et avril, respectivement de 25% et 15%, ceci alors que de nombreuses entreprises en Europe ont affiché un tassement du chiffre d'affaires, indique vendredi Elma.

Le groupe va bénéficier d'un effet de base favorable, le premier semestre 2020 ayant été marqué par l'éclatement de la pandémie de coronavirus et le report de projets de la part de clients importants, rappelle-t-il dans un communiqué. La situation s'était clairement améliorée en seconde partie d'année.

Elma Electronics publiera ses résultats semestriels le 11 août.

fr/