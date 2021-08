Elma voit sa rentabilité décoller au premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de boîtiers et composants Elma Electronics a vu sa rentabilité fortement progresser sur les six premiers mois de l'année, conformément à ses précédentes annonces. La reprise d'activité après une année 2020 marquée par le coronavirus, notamment aux Etats-Unis et en Asie, a soutenu la performance du groupe zurichois.

L'entreprise a vu ses entrées de commandes progresser de 5,3% sur un an à 83,5 millions de francs suisses, tandis que le chiffre d'affaires net a augmenté de 9,5% à 74,8 millions, a-t-elle détaillé mercredi dans un communiqué.

La profitabilité a connu un important coup d'accélérateur entre janvier et fin juin, le résultat d'exploitation (Ebit) étant multiplié par plus de quatre à près de 2,97 millions de francs suisses. La marge opérationnelle a quant à elle accéléré de trois points de pourcentage à 4,0%.

Le bénéfice net a enregistré le même rétablissement fulgurant, triplant à 2,26 millions comparé au premier semestre 2020.

Mi-mai, le groupe avait indiqué tabler sur un profit net semestriel entre 2 millions et 2,5 millions des francs suisses, contre 0,8 million l'année précédente. La direction avait alors souligné bénéficier d'un effet de base favorable sur les six premiers mois de 2021, le premier semestre 2020 ayant été marqué par l'éclatement de la pandémie de coronavirus et le report de projets de la part de clients importants.

Mercredi, Elma a en effet indiqué dans son communiqué "que la situation s'est nettement améliorée pendant la deuxième partie de 2020 (et) cette tendance positive s'est poursuivie durant l'exercice 2021".

La société a aussi bénéficié de l'optimisation des processus de production aux Etats-Unis, permettant à la région Amériques d'accélérer au niveau des recettes et de la rentabilité. Alors que l'Europe est restée à la traîne au niveau des ventes, la rentabilité a également été améliorée sur le Vieux Continent. Quant à l'Asie, elle a accéléré au niveau des recettes et de la profitabilité.

Toutefois, en raison des incertitudes qui planent sur l'évolution de la pandémie, la direction n'émet pas de prévision pour l'ensemble de l'exercice 2021.

