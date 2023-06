Elme Communities : Truist Securities confirme sa recommandation neutre

Elme Communities est un fonds d'investissement immobilier multifamilial (FPI). La société est engagée dans la propriété, le développement, le redéveloppement et l'acquisition de communautés d'appartements. La société possède et exploite environ 8 900 appartements dans la région métropolitaine de Washington et du district de Columbia, ainsi que dans la Sunbelt, et environ 300 000 pieds carrés d'espace commercial. Les propriétés de la société comprennent Assembly Manassas, The Paramount, Park Adams Apartments, Clayborne Apartments, The Maxwell, The Wellington, Bennett Park, Roosevelt Towers, 3801 Connecticut Avenue, The Kenmore, Assembly Alexandria, Cascade at Landmark, Yale West, Assembly Germantown, Assembly Watkins Mill, Bethesda Hill Apartments, The Ashby at McLean, et Assembly Dulles, Trove, The Carlyle Sandy Springs, Alder Park, Marietta Crossing, The Oxford, Assembly Leesburg, Assembly Eagles Landing, et Riverside Apartments.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel