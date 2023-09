Elme Communities a annoncé la nomination de Susan Carras en tant qu'administratrice indépendante au sein du conseil d'administration. Sa nomination porte à sept le nombre de membres du conseil d'administration de la société et porte à 50 % la représentation féminine parmi les administrateurs indépendants. Mme Carras est directrice générale senior au bureau de Washington, DC, de JLL Capital Markets, America.

Auparavant, elle a été co-responsable du bureau de HFF à Washington DC de 2011 à 2019 et a rejoint JLL dans le cadre de l'acquisition de HFF. Avant HFF, elle était directrice et directrice générale chez Sonnenblick Goldman, où elle a siégé au comité d'exploitation et a fondé et dirigé les bureaux de Washington, DC et de Tampa, FL. Au début de sa carrière, elle a travaillé au sein de la Real Estate Finance Division de la Chase Manhattan Bank.

Mme Carras est administratrice de Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) depuis 2021. Elle est administratrice émérite du Lafayette College et a précédemment présidé le comité de développement et des relations avec les anciens élèves et siégé au comité exécutif. Avec une autre administratrice, Mme Carras a créé le First Women of Lafayette Scholarship Fund.

Elle est active au sein de l'Urban Land Institute, où elle siège au conseil bleu de l'UDMUC et copréside le comité d'engagement des membres à part entière de l'État de Washington. Mme Carras a reçu le Top Financing Award et le Top Sales Award de la Greater Washington Commercial Association of Realtors pour la région métropolitaine de Washington, DC. Elle a été reconnue par Real Estate Forum comme une femme d'influence, par Bisnow comme une femme d'influence dans l'immobilier commercial, par Connect Media?s Women in Real Estate et par Commercial Observer comme un acteur puissant de Washington, DC, 2022.