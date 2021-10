Elmer Bancorp, Inc. Déclare un dividende en espèces, payable le 1er novembre 2021 01/10/2021 | 22:15 Envoyer par e-mail :

Elmer Bancorp, Inc. a annoncé que le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces le 1er octobre 2021, d'un montant de 0,20 $ par action ordinaire, payable le 1er novembre 2021, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 octobre 2021.

Toute l'actualité sur ELMER BANCORP, INC. 01/10 Elmer Bancorp, Inc. Déclare un dividende en espèces, payable le 1er novembre 2021

