Elmore Ltd est une société de traitement des minéraux basée en Australie qui sous-traite ses services aux sociétés minières australiennes. La société propose des services de conseil et de traitement sous contrat. Ses services de conseil comprennent la conception, l'approvisionnement et la gestion de la construction d'une usine de traitement de magnétite. Les projets de la société comprennent le projet de minerai de fer et d'or de Peko et les projets d'or et d'antimoine de Hodgkinson Basin. Le projet de minerai de fer et d'or de Peko est situé dans la région de Tennant Creek, dans le Territoire du Nord. Il se compose de 3,75 millions de tonnes de résidus contenant de la magnétite, de l'or, du cuivre et du cobalt, ainsi que de ressources de minerai aurifère souterraines et stockées. Les opérations de la société sont situées à environ 12 kilomètres (km) de la voie ferrée Adelaide-Darwin et à 10 km de la ville de Tennant Creek. Des routes scellées relient la mine à une voie de garage ferroviaire et à une zone de stockage. Les projets d'or et d'antimoine du bassin de Hodgkinson contiennent deux sites principaux : La zone du projet Tregoora et la zone du projet Northcote.

Secteur Sociétés minières intégrées