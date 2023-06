Elmos Semiconductor AG est une entreprise allemande opérant dans le secteur des semi-conducteurs. Elle développe, fabrique et vend des circuits microélectroniques intégrés et spécifiques à une application. La société opère à travers deux segments : Semiconductor, qui se concentre sur les clients du secteur automobile et le segment Micromécanique, qui appartient à l'industrie, aux biens de consommation, au secteur médical et à l'industrie automobile. Son portefeuille de produits comprend des composants d'interface ; des composants d'alimentation en tension, qui sont des régulateurs de commutation permettant l'ajustement économe en énergie de différents niveaux de tension ; des capteurs optiques, qui facilitent l'interaction sans contact avec les écrans et les téléphones mobiles ; des systèmes d'entraînement de moteurs et des capteurs micromécaniques utilisés pour la lecture de capteurs à résistance électrique et l'enregistrement de quantités physiques. Elle produit également des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) et des puces à semi-conducteurs dans des technologies à signaux mixtes qui sont principalement utilisés dans l'industrie automobile.