Warburg Research abaisse la recommandation d'Elmos Semiconductor à 'conserver'.

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Warburg Research a dégradé Elmos de "acheter" à "conserver", mais a relevé son objectif de cours de 90 à 95 euros. L'analyste Malte Schaumann a expliqué dans une étude publiée mercredi que le relèvement de l'objectif de cours n'offrait qu'un potentiel de hausse limité après une excellente évolution du cours. Il a également souligné que l'action de la société de semi-conducteurs avait déjà progressé de 70% depuis le début de l'année et avait plus que doublé au cours des six derniers mois./edh/la

Publication de l'étude originale : 12.04.2023 / 08:15 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / CEST

