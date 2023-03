Elmos Semiconductor verse un dividende légèrement plus élevé après un bond des bénéfices

DORTMUND (dpa-AFX) - Le fabricant de semi-conducteurs Elmos Semiconductor va légèrement augmenter son dividende après la hausse de ses bénéfices l'an dernier. Le versement devrait augmenter de 10 centimes à 0,75 euro, a annoncé jeudi l'entreprise cotée sur le SDax à Dortmund. Les analystes du marché boursier s'attendaient en moyenne à un dividende légèrement plus élevé de 0,78 euro par titre. Avec cette proposition, l'entreprise conserve la flexibilité financière nécessaire à son développement stratégique, a déclaré le président du directoire Arne Schneider. Le bénéfice du groupe de puces électroniques, principalement axé sur l'industrie automobile, avait augmenté de près de 80% en 2022 pour atteindre 71,4 millions d'euros. Elmos avait déjà présenté des chiffres provisoires et des perspectives pour la nouvelle année en février et les a maintenant confirmés./men/stk