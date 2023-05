Elmos confirme ses prévisions après un fort début d'année - l'action perd du terrain

DORTMUND (dpa-AFX) - Le fabricant de semi-conducteurs Elmos a confirmé ses prévisions pour l'année en cours après avoir enregistré une forte croissance au premier trimestre. La numérisation et l'électrification croissantes des systèmes dans les véhicules jouent en faveur de l'entreprise. Le président du groupe, Arne Schneider, s'attend à un second semestre plus dynamique grâce à la montée en puissance des projets. Il s'est montré confiant dans la capacité d'Elmos à renforcer sa position sur le marché.

Cela n'a pas aidé l'action dans un premier temps. Le titre, coté dans le segment des petites valeurs SDax, a perdu près de cinq pour cent. D'autres titres du secteur se sont également montrés faibles, Infineon par exemple a perdu près de deux pour cent malgré de bons chiffres et des perspectives revues à la hausse.

Elmos prévoit toujours une hausse de plus d'un quart de son chiffre d'affaires en 2023, à plus de 560 millions d'euros. La prévision de marge mesurée par le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) se situe toujours autour de 25%, avec une marge de fluctuation de deux points de pourcentage vers le haut et vers le bas.

L'extension des capacités de test doit se poursuivre cette année, l'entreprise prévoit donc des investissements d'environ 17 pour cent du chiffre d'affaires. Malgré cela, le flux de trésorerie disponible ajusté devrait se maintenir au niveau de l'année précédente, soit 14,9 millions d'euros. Elmos se base sur un taux de change de 1,05 euro/dollar américain.

Au premier trimestre, les recettes ont augmenté de 36 pour cent pour atteindre 131 millions d'euros grâce à une forte demande, a indiqué l'entreprise. Elmos a également légèrement progressé par rapport au trimestre précédent. Le résultat avant intérêts et impôts a grimpé de 63 pour cent à 32 millions d'euros, malgré les augmentations de coûts dues à l'inflation. La marge a augmenté de 4,1 points de pourcentage pour atteindre 24,3 pour cent. "Nous avons commencé l'année avec succès et avons ainsi posé une bonne base pour la poursuite de l'évolution positive des affaires en 2023", a déclaré Schneider avec satisfaction./nas/mne/mis