Les prévisions d'Elmos pour 2023 dépassent largement les attentes du marché

DORTMUND (dpa-AFX) - Le fabricant de semi-conducteurs Elmos est beaucoup plus confiant que les attentes des marchés après une année record pour 2023. Sur la base du carnet de commandes et des capacités disponibles à cet effet, il faut s'attendre à un chiffre d'affaires de plus de 560 millions d'euros en 2023, a annoncé mardi à Dortmund l'entreprise cotée au SDax. Cela correspond à une croissance d'au moins un quart. La marge Ebit devrait alors être de 25% plus ou moins 2 points de pourcentage. Les actions ont progressé de plus de 4% sur Tradegate par rapport à la clôture de Xetra.

L'extension des capacités de test en Asie se poursuit, a-t-on ajouté. Malgré des investissements et des dépenses de développement encore élevés, il faut s'attendre en 2023 à un flux de trésorerie disponible ajusté au niveau de l'année précédente plus ou moins dix millions d'euros.

Selon les informations fournies, Elmos a clôturé l'exercice 2022 avec des records de chiffre d'affaires et de résultat. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 39% pour atteindre 447,2 millions d'euros. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a grimpé à 110,1 millions d'euros, contre 60 millions un an plus tôt. La marge Ebit est passée de 18,6 à 24,6%. Les résultats financiers préliminaires pour 2022 doivent être publiés le 16 février /jha/he