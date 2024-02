Elopak ASA est un fournisseur norvégien d'emballages en carton et d'équipements de remplissage. La société propose des solutions d'emballage qui offrent une alternative naturelle et pratique aux bouteilles en plastique et qui sont conçues pour répondre aux besoins d'une économie circulaire à faible émission de carbone. Elopak fournit des systèmes d'emballage complets et optimisés conçus pour minimiser le gaspillage alimentaire. Les activités de la société sont représentées dans deux secteurs d'activité : Produits laitiers et Jus de fruits. Elopak AS est la société mère de nombreuses filiales, y compris, mais sans s'y limiter : Elopak B.V., Elopak GmbH, Elopak SpA, Elopak Denmark A/S, Elopak Oy, Elopak Egypt LLC, Elopak UK Ltd et Elopak Systems AG, entre autres. L'entreprise est présente dans plus de 42 pays.

Secteur Emballages papier