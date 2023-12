Elopak a annoncé son intention de construire sa première usine de production aux États-Unis, dotée des dernières technologies pour une production meilleure et plus efficace. L'usine produira des cartons Pure-Pak® pour les produits laitiers liquides, les jus, les produits à base de plantes et les œufs liquides. Le nouveau site de production sera situé à Little Rock, dans l'Arkansas, et devrait commencer à produire au cours du premier semestre 2025.

Elle représente un investissement important pour la région, de l'ordre de 70 millions d'USD, comprenant le terrain, le bâtiment et l'équipement. À la suite de l'annonce de l'investissement en juin 2023, l'entreprise a évalué différentes possibilités de financement et a décidé de détenir l'usine et de la financer entièrement sur son bilan. Par conséquent, le coût nominal de l'investissement sera comptabilisé dans le bilan au lieu de la valeur actualisée des paiements de location, ce qui augmentera l'investissement déclaré d'environ 15 millions USD.

Cette solution est économiquement plus rentable pour Elopak que la location partielle, qui avait été retenue en juin. En outre, environ 5 millions d'USD sont ajoutés à l'investissement pour optimiser davantage la portée du projet et soutenir la croissance à long terme. La nouvelle usine créera plus de 100 emplois permanents dans la région pour des ingénieurs, des imprimeurs, des opérateurs, des spécialistes de la logistique et d'autres groupes de soutien.