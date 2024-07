Eloro Resources Ltd. est une société canadienne d'exploration et de développement minier qui possède un portefeuille de propriétés aurifères et de métaux de base en Bolivie, au Pérou et au Québec. Elle se concentre sur le développement de sa propriété polymétallique d'argent-étain Iska Iska dans le département de Potosi, dans le sud de la Bolivie. La concession Iska Iska Porvenir est une propriété accessible par la route et libre de redevances qui couvre une superficie de 900 hectares située à 48 kilomètres au nord de la ville de Tupiza, dans la province Sud Chichas du département de Potosi. Elle détient également une participation de 82 % dans le projet La Victoria Gold/Silver, situé dans la ceinture minérale du centre-nord du Pérou, à quelque 50 km au sud de la mine d'or Lagunas Norte de Barrick et de la mine d'or La Arena de Pan American Silver. La Victoria se compose de huit concessions minières et de huit titres miniers couvrant plus de 89 kilomètres carrés. La Victoria dispose d'une infrastructure avec accès à la route, à l'eau et à l'électricité et se situe à une altitude comprise entre 3 150 m et 4 400 m au-dessus du niveau de la mer.

Secteur Or