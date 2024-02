Elpro International Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la fabrication d'autres équipements électriques, tels que les parafoudres, les varistances et les parafoudres. La société est également engagée dans le développement et les services immobiliers. La société opère à travers quatre segments : Équipements électriques, Immobilier, Activité d'investissement et Autres. Le segment Équipements électriques est engagé dans la fabrication et la vente de parafoudres, de varistances, de parafoudres secondaires, de compteurs de décharge, d'accessoires et de services y afférents. Le segment Immobilier est engagé dans le développement et la vente de biens immobiliers et la location de terrains et de locaux. Le segment des activités d'investissement comprend les investissements à long terme. Le segment Autres représente le revenu de la production d'électricité à partir de l'éolienne. La société possède une usine de fabrication située à Chinchwad, Pune, Maharashtra. Ses filiales comprennent Faridabad Management Private Limited, et Zenox Trading & Manufacturing Private Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières