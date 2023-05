ElringKlinger démarre mieux l'année fiscale

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - L'équipementier automobile ElringKlinger a mieux démarré l'année fiscale que l'an dernier. Au cours des trois premiers mois de cette année, ElringKlinger a augmenté son chiffre d'affaires de 12,2 pour cent à environ 488 millions d'euros, a annoncé mardi l'entreprise de Dettingen an der Ems (district de Reutlingen). Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est passé de 14,1 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente à 26 millions d'euros. Au final, le bénéfice s'est élevé à 6,7 millions d'euros, soit nettement plus qu'il y a un an (4 millions d'euros). En revanche, les prises de commandes ont diminué, passant de 578,3 millions d'euros au premier trimestre 2022 à 474,9 millions d'euros aujourd'hui./rwi/DP/zb