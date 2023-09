Elringklinger AG est un équipementier automobile basé en Allemagne. La société opère à travers cinq segments : Equipement d'origine, Marché secondaire, Plastiques techniques, Services et Parcs industriels. Le segment Equipement d'origine développe, produit et vend des pièces et des assemblages pour les moteurs de véhicules, les unités de transmission et les systèmes d'échappement, ainsi que des composants de batteries et de piles à combustible. Le segment Aftermarket fournit une gamme de pièces de rechange, telles que des joints de culasse et des jeux de joints complets. Le segment Engineered Plastics développe, fabrique et vend des produits en plastique polytétrafluoroéthylène (PTFE). Le segment Services propose des services de développement et de test pour les moteurs, ainsi que pour les systèmes de transmission et d'échappement. Le segment Parcs industriels s'occupe de la location et de l'administration de bâtiments.