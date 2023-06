Else Nutrition Holdings Inc. a approuvé, lors de son assemblée générale annuelle tenue le 29 juin 2023, la nomination de M. Yaki Lutski au conseil d'administration. M. Lutski a commencé sa carrière au sein des Forces de défense israéliennes, où il a notamment occupé le poste de médecin-chef adjoint. Par la suite, M. Lutski a travaillé comme consultant pour des entreprises dans les domaines de la gestion stratégique, du contrôle des systèmes de marketing, de l'industrie pharmaceutique et de l'énergie.

De 2001 à 2003, il a été PDG de Seku Genes, une société de biotechnologie, et président de Dan Recycling. De 2004 à 2005, il a été PDG de Medisell, une société de services médicaux mobiles. De 2006 à 2014, il a été président de Coppola Medical, une société de matériel de détatouage.

De 2009 à 2004, il a été président d'Elitar Medical Systems Inc. De 2009 à 2016, il a été membre de la direction d'Atlantium Technologies Ltd, une société spécialisée dans les systèmes d'eau. Depuis 2007, M. Lutski est actionnaire et président d'UniKo (anciennement F.C.C. Hanjin Shipping), un groupe de transport maritime et de logistique. M. Lutski a également été administrateur externe d'Aviation Links Ltd, de Mivtach Shamir Holdings Ltd et d'EL-AL.

M. Lutski est diplômé de l'université de Bar Ilan, où il a obtenu une licence en économie, sociologie et sciences politiques. M. Lutski a également obtenu une maîtrise de l'université de Haïfa en gestion des systèmes de santé publique.