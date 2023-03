Emak, les revenus augmentent mais pas les bénéfices ; légère baisse du dividende

(Alliance News) - Emak Spa a annoncé jeudi qu'elle avait enregistré des revenus consolidés de 605,7 millions d'euros en 2022, contre 588,3 millions d'euros l'année précédente, soit une augmentation de 3,0 %.

Comme l'a expliqué la société, l'augmentation provient d'un effet de change positif de 2,5% et du changement du périmètre de consolidation de 0,8%, tout en étant pénalisé par un changement organique négatif de 0,3%.

L'EBITDA ajusté pour l'année a atteint 76,6 millions d'euros, contre 77,4 millions d'euros en 2021. Le résultat a bénéficié de l'augmentation du chiffre d'affaires, principalement due à l'ajustement des listes de vente aux coûts de production et d'énergie plus élevés, et à la contribution de la modification du périmètre de consolidation. Dans une perspective à long terme, il y a également eu une augmentation planifiée des dépenses de développement commercial au cours de l'année.

L'EBIT s'est élevé à 46,8 millions d'euros, contre 52,9 millions d'euros l'année précédente. Outre l'augmentation des amortissements résultant de la réalisation d'investissements, la société a enregistré une perte de 2,9 millions d'euros due à la dépréciation du goodwill.

Le bénéfice net consolidé s'est élevé à 31,2 millions d'euros, contre 33,1 millions d'euros en 2021. Le résultat a bénéficié d'une augmentation des produits financiers provenant de l'évaluation des dérivés de couverture des taux d'intérêt, qui a compensé l'augmentation des charges financières, et d'une gestion positive des taux de change.

Le passif net de la position financière s'élève à 177,3 millions d'euros contre 144,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le chiffre pour 2022 comprend 38 millions d'euros provenant de l'application de la norme IFRS 16, contre 38,9 millions d'euros en 2021, et 13,2 millions d'euros de passifs financiers pour l'achat des intérêts minoritaires restants, contre 12,3 millions d'euros en 2021. L'augmentation des PFN enregistrée en 2022 est principalement due à l'augmentation du fonds de roulement, à la hausse des dividendes distribués, à l'effet négatif des taux de change et aux dépenses liées à l'acquisition de Trebol Maquinaria.

"Le scénario critique qui a caractérisé le second semestre de l'année dernière persiste également au début de l'année 2023. Les ventes du premier trimestre resteront toutefois à des niveaux intermédiaires entre ceux de la même période en 2021 et 2022, qui constituent certes une base de comparaison difficile, après avoir été les deux meilleures années de l'histoire du groupe. La visibilité de la demande reste réduite par rapport au passé récent dans tous les secteurs d'activité, déterminée avant tout par le scénario macroéconomique et l'environnement inflationniste", a expliqué l'entreprise.

"Le groupe a mis en place, dès le quatrième trimestre 2022, les initiatives d'organisation et de gestion nécessaires pour faire face à la situation incertaine et obtenir des flux de trésorerie à partir des opérations de base à investir dans le développement de nouveaux produits et dans les opportunités de croissance des lignes externes.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,065 EUR par action, qui sera versé le 7 juin. L'année dernière, le dividende versé était de 0,075 EUR.

L'action Emak est en hausse de 1,1 %, à 1,06 EUR par action.

