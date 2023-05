Emak, revenus en baisse au premier trimestre ; bénéfice également en baisse

(Alliance News) - Emak Spa a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé les résultats des trois premiers mois de 2023, faisant état d'un bénéfice de 11,4 millions d'euros, en baisse par rapport aux 16,9 millions d'euros du premier trimestre 2022.

Le résultat, a expliqué la société dans une note, a été affecté par des charges financières plus élevées en raison de la hausse des taux d'intérêt du marché et d'un niveau plus élevé de la dette brute.

Les revenus se sont élevés à 171,8 millions d'euros, contre 190,2 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Cette évolution résulte d'une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 16 %, partiellement compensée par les effets positifs de la variation du périmètre de consolidation de 5,6 % et de la variation de conversion de 0,5 %. "La dynamique économique liée à l'inflation et à la hausse des taux, le changement progressif des habitudes de consommation lié à la levée des restrictions liées à la pandémie, ainsi que le retard du début de la saison ont eu un impact négatif sur les ventes", a expliqué la société.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 18,2 millions d'euros, contre 21,1 millions d'euros au T1 2022. Le résultat a bénéficié de la variation de la superficie de 1,4 million d'euros, alors qu'il a été affecté par la baisse des ventes. Par rapport à la même période de l'année précédente, les coûts d'exploitation liés aux frais de déplacement et aux services publics ont augmenté, tandis qu'il y a eu une baisse générale des tarifs de transport.

L'EBIT au 31 mars 2023 s'élevait à 18,2 millions d'euros, contre 21,1 millions d'euros en 2022.

La position financière nette s'est établie à 227,2 millions d'euros, contre 192,9 millions d'euros au 31 mars 2022 et 177,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. L'augmentation par rapport au 31 décembre 2022 a été impactée par l'augmentation du fonds de roulement net, cohérente avec la saisonnalité de l'activité, et l'effet lié à l'acquisition de Bestway en février pour un montant de 20,1 millions d'euros.

L'administrateur délégué Luigi Bartoli a déclaré : "Les résultats du premier trimestre de l'année doivent être considérés comme positifs. Le groupe a fait preuve d'une bonne résistance, en maintenant les marges prévues malgré l'environnement de vente défavorable depuis le second semestre de l'année dernière. Pour notre part, nous nous concentrons sur l'avenir et sur les initiatives stratégiques qui, j'en suis sûr, nous permettront de renforcer encore la position de notre groupe.

Le cours de l'action Emak est en baisse de 0,2 %, à 1,13 EUR par action.

