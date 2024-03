Emak SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur industriel. La société développe, fabrique et distribue une large gamme de produits dans trois domaines d'activité complémentaires les uns des autres : Outdoor Power Equipment (OPE), Pumps and High Pressure Water Jetting (PWJ) et Components and Accessories (C&A). Le secteur OPE comprend le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le jardinage, la sylviculture et les petits équipements agricoles, tels que les débroussailleuses, les tondeuses à gazon, les tracteurs de jardin, les tronçonneuses, les motoculteurs et les motoculteurs. La zone PWJ se concentre sur les pompes à diaphragme destinées à l'agriculture, les pompes à piston pour le secteur industriel, les nettoyeurs à pression professionnels et les unités hydrodynamiques et les machines pour le nettoyage urbain. La zone C&A regroupe les débroussailleuses, les accessoires pour tronçonneuses, les pistolets, les valves et les buses, l'agriculture de précision, les sièges et les pièces techniques pour tracteurs.

Secteur Véhicules et machines lourdes