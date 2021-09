Emakina Group : Résultats semestriels 2021 : Revenus et performance en croissance au 1er semestre 2021

30 septembre 2021

En K€ S1 2021 S1 2020 Variation Revenus 55.472 48.769 + 14% Bénéfice opérationnel (EBITDA) 4.180 3.502 + 19% Marge opérationnelle % 7,5% 7,2% Résultat avant impôts 594 298 + 296 Résultat net 326 23 + 303

Les revenus consolidés d'Emakina Group affichent une progression de + 13,7% (+12,1% à périmètre constant) sur le premier semestre 2021 comparativement à la même période 2020.

Cette dynamique de croissance est portée par la croissance organique à l'international qui s'accélère avec les revenus internationaux représentant désormais 70% des revenus consolidés semestriels de 2021 comparativement à 66% sur la même période en 2020, et plus particulièrement par la progression soutenue des activités au Moyen-Orient, aux Pays-Bas et en Europe Centrale au niveau des services « e-commerce » et associés.

En 2021, Emakina a créé plusieurs nouveaux bureaux en Angleterre, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Liban et en Inde afin d'accompagner les clients internationaux, d'en prospecter de nouveaux et également de bénéficier de l'accès à de nouvelles capacités de production.

Emakina est désormais présent dans 20 pays sur 4 continents.

L'internationalisation des activités du groupe va se poursuivre dans les mois à venir compte-tenu de la stratégie commerciale autour des nouveaux bureaux et de l'en cours commercial actuel.

La première moitié de l'année 2021 a été caractérisée par de nouvelles incertitudes liées à l'évolution de la pandémie, par les efforts publics de vaccination étendue des populations et par une nouvelle poussée de la demande de services et d'infrastructures de digitalisation. Les grands acteurs économiques, y compris les clients d'Emakina Group, adhèrent désormais de manière irréversible à l'idée qu'il est vital d'opérer des business modèles hybrides combinant canaux traditionnels et canaux digitaux, présentiel et distanciel, approvisionnements locaux et achats à l'international.

Cela a donné naissance à une dynamique de marché très favorable aux activités des agences d'Emakina Group, pour qui s'est largement confirmée la fermeté de la demande de services d'agence et d'accompagnement à la digitalisation, de la conception à la réalisation. Le Groupe a donc poursuivi, amplifié et sophistiqué ses services de déploiement de plateformes digitales et de commerce digital. Le Groupe a continué à investir dans l'approfondissement et dans l'élargissement de ses partenariats technologiques pour être à même de proposer à ses clients les solutions les mieux adaptées à leur objectifs stratégiques et commerciaux.

Dans un contexte de télétravail intensif, l'utilisation d'outils performants de vidéo-conférence et de collaboration continue d'assurer une continuité et une qualité des services. Depuis septembre 2021, un plan de retour partiel et progressif dans les bureaux du groupe a été défini au cas par cas en collaboration avec les travailleurs afin de recréer une dynamique sociale et en respectant les dispositions légales des divers pays où le groupe est présent.

Ce nouvel équilibre entre présentiel au bureau et télétravail alimente une réflexion stratégique sur la pertinence de la taille et de l'agencement des bureaux dans le groupe avec le recours notamment à un modèle de « flex desks » pour les travailleurs.

Le management continue à porter une attention toute particulière au bien-être de ses collaborateurs. La campagne de vaccination intensive sur le premier semestre 2021 offre désormais de réelles perspectives de sortie de crise et de retour à plus de présentiel ce qui signifie une reprise de la vie sociale dans l'entreprise.

L'investissement dans la protection, dans le soutien psychologique et dans des outils performants de vidéo-conférence et de collaboration en ligne ont permis, malgré le contexte de pandémie, de maintenir une qualité d'interactions en interne ainsi qu'avec les clients. Les mesures de télétravail et de protection ont joué leur plein effet dans la limitation des cas de contamination au sein du groupe.

Au niveau de la production, la stratégie de « Global One Team » a continué sur le premier semestre 2021 à démontrer sa pertinence : amener les meilleurs talents, les meilleures expertises technologiques peu importe leur géographie afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur aux clients sur nos solutions.

La direction tient une nouvelle fois à remercier l'ensemble des collaborateurs pour leur contribution aux résultats du groupe.

En 2021, de nombreuses entreprises, tant nationales qu'internationales, ont choisi une agence du groupe Emakina comme partenaire de leur transformation digitale. Quelques exemples non exhaustifs : Al Malki Group, André, Dolby Middle East, DPG Media, Dropkick, Fedrus International, Fraser, Guinot - Mary Cohr, Labors.at, Linköping Kommun, Logitech, Mamas & Papas, Mindware, Moët Hennessy Netherlands, Nice.com, Palmers, Rentes Genevoises, Rivoli (Swatch Group), Skandinavisk, Solis, Under Armour Middle East, V and B, Vanelli, Visit Brussels, Vlerick Business School.

Au premier semestre 2021, Emakina Group a poursuivi ses investissements d'intégration au sein de son réseau. L'ensemble des entités belges et des entités d'Europe centrale ont ainsi basculé avec succès, en ce début 2021 pour les premières et en ce mois de septembre 2021 pour les secondes, sur la nouvelle plateforme de gestion des projets combinée au nouvel ERP. Le déploiement de ces plateformes centralisées au travers du groupe demeure une priorité afin de favoriser les collaborations et augmenter la productivité.

Les partenaires commerciaux d'Emakina Group continuent d'offrir aux clients une vaste étendue géographique combiné à une connaissance locale pointue.

Au cours de la première partie de 2021, Emakina Group a remporté plusieurs prix internationaux. Salesforce a honoré Emakina avec le 'Sales Excellence Partner Award' et le 'Implementation Partner Award' pour le Moyen-Orient. Kentico a également reconnu le groupe en offrant à Emakina le 'Website of the Year' et le 'Consumer Goods Website of the Year' awards pour Julius Meinl, ainsi que le 'Website of the Month' award pour Comet Group. D'autres awards comprenant le 'Dutch Interactive Award' pour Bugaboo Business, DotComm awards avec la Fondation Saint-Luc pour la 'Best Viral Campaign' et la 'Best Pro Bono Campaign', et avec Hartlauer pour le 'Best B2B Website', tandis que les International Viddy Awards ont ajouté des prix pour Walibi pour les 'Best Video Series' et 'Best Informational Video'.

La pandémie Covid a installé le digital au centre de la stratégie des clients créant une dynamique de marché favorable aux activités d'Emakina. La croissance des revenus sur le premier semestre 2021 est le reflet d'un effet volume d'heures facturées combiné à la légère progression du prix de vente moyen ce qui est bénéfique pour l'évolution de la marge.

Le bénéfice opérationnel avant amortissements (EBITDA) s'élève à 4.179.700 EUR (3.916.372 EUR à périmètre constant) sur la première moitié de 2021 contre 3.502.205 EUR en 2020 sur le même période, soit une hausse en valeur absolue de 19,3%. Exprimé en pourcentage du total des ventes, l'EBITDA évolue de 7,2% à 7,5% (7,2% à périmètre constant) entre le premier semestre 2020 et 2021.

L'évolution favorable de la marge opérationnelle au premier semestre 2021 est le fruit d'une gestion maitrisée de la croissance combinée (i) au renforcement des prix de vente, (ii) au bon niveau d'occupation des ressources et (iii) à la maitrise des coûts du personnel et cela dans un contexte de pression concurrentielle.

La forte progression du bénéfice courant avant impôt sur la première moitié de 2021 (1.230.329 EUR) comparativement à la même période 2020 (455.285 EUR) se justifie (i) par l'évolution positive de la rentabilité opérationnelle, (ii) par un résultat financier sous contrôle et (iii) et par l'absence de réductions de valeur sur créances commerciales en 2021.

Le niveau du bénéfice net (325.795 EUR) s'explique par (i) l'évolution du résultat courant, par (ii) une charge fiscale stable et par (iii) un résultat non récurrent (-636.616 EUR) principalement lié à des opérations sur participations et à des coûts de réorganisation.

Au 30 juin 2021, la santé financière du groupe se renforce grâce à la progression de l'EBITDA, à un bénéfice net positif, à des fonds propres en hausse, à un niveau de besoin en fonds de roulement en croissance maîtrisée, à un niveau d'endettement financier sous contrôle et à la disponibilité de lignes de crédit adaptées. Le suivi du besoin en fonds de roulement et en particulier de la balance âgée est un point de vigilance permanent du management

Pour rappel, le 18 août 2021, Emakina Group SA annonçait qu'EPAM Systems, Inc., une société du Delaware, cotée à la Bourse de New York et spécialisée dans le développement de produits, l'ingénierie de plateformes numériques et la conception de produits numériques, a déposé un prospectus auprès de l'autorité des services et marchés financiers belge en vue de lancer une Offre Publique d'Achat volontaire sur l'ensemble des 3.893.353 actions émises par la Société. L'offre vise à faire bénéficier la Société d'un meilleur accès à une clientèle encore plus diversifiée.

Le conseil d'administration de la Société considère que les modalités et conditions de cette Offre amicale sont favorables et, à l'unanimité, recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions à EPAM. À ce jour, EPAM Systems, Inc. a reçu de la part d'actionnaires des engagements irrévocables d'apporter dans le cadre de l'Offre 3.713.520 actions de la Société, représentant 95,38 % de l'ensemble des actions avec droit de vote émises par la Société, en ce compris les actions propres de la Société.

Le processus suit son cours auprès de l'autorité des services et marchés financiers belge.

Dans un contexte de sortie progressive de pandémie Covid grâce notamment aux compagnes de vaccination intensives, tenant compte des indicateurs commerciaux actuels, du positionnement d'Emakina et du périmètre existant, le management d'Emakina anticipe une hausse de ses ventes à deux chiffres sur l'ensemble de l'année 2021, dans la continuité du premier semestre.

Le conseil d'administration déclare, qu'à sa meilleure connaissance, les états financiers intermédiaires condensés et consolidés arrêtés au 30 juin 2021, établis conformément aux normes comptables belges, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe Emakina. Le rapport financier semestriel contient un exposé fidèle des informations qui doivent y figurer.

Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision limitée des comptes consolidés sont terminés quant au fond et n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le rapport semestriel.

Tous les chiffres consolidés repris en annexe ont été établis conformément aux normes comptables belges. Ces chiffres constituent une synthèse des résultats financiers qui sont repris de manière détaillée dans le rapport semestriel 2021. Pour rappel, l'amortissement systématique obligatoire des goodwills sur une période de 10 ans (comptabilisé dans les charges financières et imposé par le droit comptable belge) pèse de manière significative sur le bénéfice net consolidé du groupe.

Communiqué de presse sur les résultats annuels 2021 : 25 mars 2022

Rapport annuel 2021 : 1 er avril 2022

avril 2022 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2022 : 22 avril 2022

Conformément à la règlementation Euronext Growth Brussels, l'ensemble des informations règlementées sont reprises dans le rapport financier semestriel 2021 d'Emakina Group, disponible sur notre site internet www.emakina.group (section « Investor Relations »).