Emakina : annonce qu'EPAM a déposé un prospectus auprès de la FSMA pour une offre publique d'acquisition volontaire sur toutes les actions d'Emakina Group

18 août 2021

Emakina Group SA (la « Société ») annonce qu'EPAM Systems, Inc., une société du Delaware dont le siège social est situé 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808-1674 USA («EPAM »), cotée à la Bourse de New York et spécialisée dans le développement de produits, l'ingénierie de plates-formes numériques et la conception de produits numériques, a déposé un prospectus auprès l'autorité des services et marchés financiers belge (la « FSMA ») en vue de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des 3.893.353 actions émises par la Société (l'«Offre »).

L'Offre vise à faire bénéficier la Société d'un meilleur accès à une clientèle plus diversifiée. La collaboration avec EPAM, un centre d'ingénierie mondialement reconnu, aidera la Société à connecter sa stratégie numérique et son travail de conception aux plateformes et aux produits numériques de nouvelle génération.

Les principales conditions de l'Offre sont détaillées dans l'avis qui a été publié sur le site internet de la FSMA (www.fsma.be).

Le prospectus préparé par EPAM et le mémoire en réponse préparé par la Société seront rendus publics en Belgique à un stade ultérieur, après avoir été approuvés par la FSMA. Ils seront disponibles sur le site internet de la FSMA (www.fsma.be) et sur le site internet de la Société (www.emakina.group).

Le conseil d'administration de la Société considère que les modalités et conditions de cette Offre amicale sont favorables à tous les actionnaires ainsi qu'aux autres parties prenantes et, à l'unanimité, recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions à EPAM.

Sur cette base, le 14 août 2021, le conseil d'administration a décidé de soutenir l'Offre et a conclu un accord avec EPAM déterminant les modalités de ce soutien.

A ce jour et à la suite de la décision du conseil d'administration d'apporter son soutien à l'Offre, EPAM Systems, Inc. a reçu de la part d'actionnaires des engagements irrévocables d'apporter dans le cadre de l'Offre 3.713.520 actions de la Société, représentant 95,38 % de l'ensemble des actions avec droit de vote émises par la Société, en ce compris les actions propres de la Société.

Le Conseil d'administration

- - -

Les communications relatives à l'Offre Publique d'Acquisition Volontaire en vertu des règles applicables aux offres publiques d'acquisition suivront en temps utile.

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme constituant une offre au public d'acquérir, de vendre ou de souscrire, ou la sollicitation d'un ordre de vente, d'achat ou de souscription, des actions d'Emakina Group SA, dans quelque juridiction que ce soit. L'Offre ne sera faite que sur la base du document d'offre qui sera approuvé par la FSMA, l'autorité de contrôle du marché belge. Aucune mesure ne sera prise pour permettre une offre publique d'achat dans toute juridiction autre que la Belgique.

Ni le présent communiqué de presse ni aucune autre information relative aux questions qu'il contient ne peuvent être distribués aux Etats-Unis ou dans une juridiction où une obligation d'enregistrement, de qualification ou toute autre obligation est en vigueur ou le serait concernant le contenu du présent communiqué ou de celui-ci. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois et règlements financiers de ladite juridiction. Emakina Group SA et ses affiliés déclinent explicitement toute responsabilité en cas de non-respect de ces restrictions par toute personne.

Brice Le Blévennec

Administrateur délégué, Emakina Group

blb@emakina.com



+32(0)2 400 40 00

Frédéric Desonnay

Directeur financier, Emakina Group

fds@emakina.com

+32(0)2 400 40 00

Société anonyme

Rue Middelbourg, 64A

1170 Bruxelles

RC 630 741

RLE Brussels 464.812.221