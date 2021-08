Emakina : et Twilio signent un partenariat axé sur l'excellence omnicanale.

31 août 2021

Bruxelles - Emakina Group (Euronext - ALEMK) annonce ce jour son nouveau partenariat avec la plateforme de communication cloud Twilio (NYSE: TWLO). Le groupe d'agences digitales utilisera la cloud Communications Platform As A Service (CPaaS) pour dynamiser les relations de ses clients avec les leurs. Intégrer téléphones, VoIP et messagerie dans les logiciels web, desktop et mobiles est essentiel à la survie des entreprises. C'est d'autant plus vrai dans la nouvelle économie hybride qui se dessine, où presque toutes les interactions en personne comportent un élément digital et où travailler au bureau a cessé d'être la norme.

Après de multiples collaborations fructueuses sur des projets FMCG à l'échelle européenne ou encore sur des projets de services commerciaux en ligne, Emakina Group et Twilio ont formalisé leur partenariat : Emakina rejoint le programme BUILD de Twilio en tant que partenaire de mise en œuvre. Les experts d'Emakina sont prêts à stimuler l'engagement omnicanal grâce aux adaptations personnalisées de Twilio qui aident les clients à mieux connaître, atteindre et servir leurs propres clients. Les développements sur mesure proposés comprennent des expériences de boutiques virtuelles, des essais de produits et du coaching à distance, des séminaires de formation en ligne, des interfaces pour les coachs et de multiples fonctionnalités dédiées aux boutiques en ligne.

'Twilio favorise les communications et notamment les interactions e-commerce et a déjà prouvé sa valeur chez certains de nos clients principaux ', a déclaré, integration manager chez Emakina Group. 'Notre partenariat donnera à nos clients un avantage concurrentiel pour des expériences utilisateurs variées. Les possibilités sont presque infinies, qu'il s'agisse d'améliorer le chat avec le support client, d'envoyer de rappels de rendez-vous, d'envoyer des messages plus rapidement ou encore d'organiser des vidéoconférences de haut vol.''Emakina reconnaît que chaque interaction du client avec une marque a un impact sur la valeur qu'il lui accorde. C'est le moment, la pertinence et la qualité de l'expérience qui donnent un avantage concurrentiel', ajoute, director, systems integration and consulting partners, EMEA, chez Twilio. 'Leurs experts sont très compétents lorsqu'il s'agit de se concentrer sur les principaux défis de chaque client et de fournir des solutions sur mesure à fort impact. Nous sommes impatients de voir comment, en nous associant, nous pourrons apporter des avantages innovants en matière de communication omnicanale à nos clients communs.'