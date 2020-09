Emakina Group: résultats semestriels 2020 : ventes et marge en progression portées par l'international. Impact COVID-19 sous contrôle. 0 25/09/2020 | 17:44 Envoyer par e-mail :

25 septembre 2020 EMBARGO : 17H40 CET Communiqué de presse - Information privilégiée et règlementée BRUXELLES - Emakina Group (Euronext Growth Brussels : ALEMK) communique aujourd'hui ses résultats semestriels 2020. 1. Chiffres clés semestriels 2020 En K€ S1 2020 S1 2019 Variation Revenus 48.769 47.425 + 3% Bénéfice opérationnel (EBITDA) 3.502 2.751 + 27 % Marge opérationnelle % 7,2% 5,8% Résultat avant impôts 298 -49 347 Résultat net 23 -32 + 55 2. Faits marquants du premier semestre 2020 a) Impact Pandémie COVID-19 Comme annoncé début juin 2020, l'impact financier de la pandémie COVID-19 sur le premier semestre de l'année 2020 est demeuré sous contrôle. En effet compte tenu (i) du bon premier trimestre 2020, (ii) de la croissance des activités à l'international, (iii) des mesures conservatoires de réduction temporaire des coûts sur les zones plus impactées et (iv) de la mise en place de lignes de crédit additionnelles, le management a préservé au mieux les marges et la trésorerie du groupe. A ce jour, les prévisions financières pour le second semestre de l'année 2020 restent difficiles dépendant fortement des aspects sanitaires de la crise et de la situation économique générale. Toutefois, le management maintient sa prévision d'un impact limité à un chiffre sur les revenus annuels consolidés 2020 par rapport à 2019 compte tenu du volume de travail sur les projets engagés et des indicateurs commerciaux. Des outils performants de vidéo-conférence et de collaboration en ligne ont permis d'assurer une continuité et une qualité des services malgré le confinement. b) Internationalisation et acquisitions Au cours du premier semestre 2020, l'expansion internationale s'est accélérée avec les revenus étrangers représentant désormais 66% des revenus consolidés semestriels comparativement à 62% sur la même période l'an passé. Cette tendance est portée par la bonne marche des affaires en Europe Centrale, en Asie et aux Pays-Bas au niveau des services « e-commerce » en particulier. Emakina est désormais présent dans 16 pays sur 3 continents. L'internationalisation des activités du groupe va se poursuivre dans les mois à venir compte tenu de l'en-cours commercial actuel et de la stratégie de croissance externe qui demeure une priorité du management. Le contexte actuel offre de réelles opportunités. c) Talents La gestion du capital humain en ces moments particuliers de distanciation sociale mobilise l'ensemble du management. Celui-ci tient particulièrement à remercier tous ses collaborateurs en ces moments singuliers. La bonne gestion du capital humain est primordiale et constitue la clé du succès du développement du groupe. Le management a été spécialement attentif au bien-être de ses collaborateurs au cours de ce premier semestre 2020. L'investissement dans la protection et dans des outils performants de vidéo-conférence et de collaboration en ligne a permis, malgré le contexte de pandémie COVID-19, de maintenir une qualité d'interactions en interne ainsi qu'avec les clients. Les mesures de télétravail et de protection ont joué leur plein effet dans la limitation des cas de contamination au sein du groupe. d) Nouveaux clients En 2020, de nombreuses entreprises, tant nationales qu'internationales, ont choisi une agence du groupe Emakina comme partenaire de leur transformation digitale. Quelques exemples non exhaustifs : Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Constellium, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Rotra, Swedish Pension Office, Tory Burch, Visit Qatar, Yves Saint Laurent et Walibi. e) Nouvelles activités Au cours du premier semestre 2020, dans un contexte fortement marqué par la pandémie COVID‑19, le groupe a accéléré le développement de ses services « e-commerce » qui s'est traduit par la mise en place de multiples plateformes de commerce en ligne afin de permettre aux clients d'assurer la continuité de leurs activités. Dans des écosystèmes technologiques de plus en plus complexes, le groupe Emakina tient à guider au mieux ses clients dans leurs choix compte tenu de leurs spécificités mais aussi du niveau d'intégration, de connectivité, d'hébergement et de potentiel d'évolution attendus. Les multiples partenariats technologiques noués par le groupe au cours de ces dernières années permettent d'offrir un portefeuille large de solutions. f) Intégration et processus Au premier semestre 2020, Emakina Group a poursuivi ses investissements d'intégration au sein de son réseau. L'ensemble des entités belges basculeront sur la nouvelle plateforme de gestion centralisée des projets combinée à la nouvelle version de l'ERP début 2021. La mise en place de ces plateformes sur les principales entités opérationnelles constitue un réel avantage compétitif du fait d'une efficacité accrue de collaborer et de délivrer. Il est dès lors essentiel de maintenir une politique ambitieuse à ce niveau. g) Partenariats Les partenaires commerciaux d'Emakina Group continuent d'offrir aux clients une vaste étendue géographique combiné à une connaissance locale pointue. h) Prix et récompenses Au cours de la première partie de 2020, Emakina Group a remporté plusieurs prix internationaux, notamment le Webby Award du 'Meilleur Site Web d'une Association' avec World Press Photo, des 'Best in Category Horizon Awards' pour le site web de l'Olympique de Marseille et pour la campagne vidéo pour la banque SBAB. Des projets web, vidéo et commerce électronique pour Bardahl, Courir, Courrèges, Dugas et encore World Press Photo ont remporté des Gold Horizon Awards. Avec Philip Morris International, Emakina a aussi gagné un Gold Communicator et un Gold DotComm Award, ainsi que quatre Vega Awards pour le site pmi.com. Un autre projet avec PMI, le site 'Unsmoke Your World' a également remporté plusieurs prix, aux Vega, Communicator et DotComm Awards, dans les catégories UX, UI, copywriting et créativité. 3. Commentaires généraux Croissance des activités Sur le premier semestre 2020, les revenus consolidés d'Emakina Group se sont élevés à 48.769.421EUR comparativement à 47.425.059 EUR en 2019 sur la même période soit une progression de + 2,8% (identique à périmètre constant). Comme souligné, l'expansion internationale s'accélère avec les revenus étrangers représentant désormais 66% des revenus consolidés semestriels de 2020 comparativement à 62% sur la même période en 2019, du fait de l'impact COVID-19 en Belgique et surtout de la progression soutenue des activités en Europe Centrale, en Asie et aux Pays-Bas au niveau des services « e-commerce » en particulier. Emakina avait débuté le premier trimestre 2020 en force avec près de 26 millions d'euros de revenus consolidés en ligne avec la trajectoire budgétaire. Le contexte de pandémie COVID-19 a toutefois pesé sur le niveau des revenus du second trimestre 2020 qui se chiffre à 23 millions d'euros du fait d'une série de reports et d'annulations de projets. Performance opérationnelle en hausse (EBITDA) Le bénéfice opérationnel avant amortissements (EBITDA) atteint 3.502.205 EUR (identique à périmètre constant) sur la première moitié de 2020 contre 2.750.789 EUR en 2019 sur le même période, soit une croissance en valeur absolue de 27,3%. Exprimé en pourcentage du total des ventes, l'EBITDA évolue de 5,8% à 7,2% (identique à périmètre constant) entre le premier semestre 2019 et 2020. Malgré l'impact de la pandémie depuis le deuxième trimestre 2020, la très bonne marche des affaires au premier trimestre 2020 combinée (i) aux mesures conservatoires de réduction temporaires des coûts, (ii) à une gestion optimisée de la production et (iii) à la maitrise des prix de ventes, ont permis de maintenir un bon niveau de performance sur l'ensemble de la première moitié de 2020 comparativement à 2019. En outre, les outils de vidéo-conférence et de collaboration en ligne ont permis d'assurer une efficacité et une qualité de production malgré le contexte de confinement. Résultat courant sous contrôle et résultat net positif Le bénéfice courant avant impôt (455.285 EUR) sur la première moitié de 2020 diminue de 10,5% par rapport à la même période en 2019 (508.782 EUR). Ceci s'explique (i) par l'évolution positive de la rentabilité opérationnelle, (ii) par un résultat financier sous contrôle compensée et (iii) par des charges de réductions de valeur sur créances commerciales suite à la faillite d'un client. Le niveau du bénéfice net (23.040 EUR) s'explique par l'évolution du résultat courant, par un résultat non récurrent limité (-157.728 EUR) principalement lié à un programme de réorganisation et par une charge fiscale sous contrôle. Ce bénéfice net permet de maintenir le niveau des fonds propres du groupe. 4. Santé financière Au 30 juin 2020, la santé financière du groupe se maintient grâce à la progression de l'EBITDA, à un bénéfice net positif, à des fonds propres stables, à un niveau d'endettement financier sous contrôle et à la disponibilité de lignes de crédit adaptées. Dans le cadre des mesures de soutien de l'économie par les états, de nouvelles lignes ont été négociées proactivement et le report des remboursements des dettes long-terme jusque fin 2020 a été activé de manière préventive. Le suivi du besoin en fonds de roulement et en particulier de la balance âgée est un point de vigilance permanent du management. 5. Perspectives pour 2020 Comme annoncé en juin 2020 et malgré le contexte d'incertitude élevé, le management d'Emakina Group maintient sa prévision d'un tassement à un chiffre de ses revenus consolidés sur l'ensemble de l'année 2020 comparativement à 2019, sur base des indicateurs commerciaux actuels et du périmètre existant. 6. Déclaration des dirigeants Le conseil d'administration déclare, qu'à sa meilleure connaissance, les états financiers intermédiaires condensés et consolidés arrêtés au 30 juin 2020, établis conformément aux normes comptables belges, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe Emakina. Le rapport financier semestriel contient un exposé fidèle des informations qui doivent y figurer. 7. Divers Rapport du commissaire Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision limitée des comptes consolidés sont terminés quant au fond et n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le rapport semestriel. Normes comptables belges Tous les chiffres consolidés repris en annexe ont été établis conformément aux normes comptables belges. Ces chiffres constituent une synthèse des résultats financiers qui sont repris de manière détaillée dans le rapport semestriel 2020. Pour rappel, l'amortissement systématique obligatoire des goodwills sur une période de 10 ans (comptabilisé dans les charges financières et imposé par le droit comptable belge) pèse de manière significative sur le bénéfice net consolidé du groupe. Calendrier financier Communiqué de presse sur les résultats annuels 2020 : 26 mars 2021

Rapport annuel 2020 : 1 er avril 2021

avril 2021 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2021 : 22 avril 2021 - - - Conformément à la règlementation Euronext Growth Brussels, l'ensemble des informations règlementées sont reprises dans le rapport financier semestriel 2020 d'Emakina Group, disponible sur notre site internet www.emakina.group (section « Investor Relations »). Back Attachments Original document

