Emakina : Priya Sonn rejoint Emakina Group en tant que Director of Global Strategic Alliances

24 septembre 2020

Emakina Group (Euronext Growth ALEMK ) annonce la nomination de Priya Sonn au sein de son équipe de direction en tant que Director of Global Strategic Alliances. Qualifiée par des médias internationaux de « femme d'affaires à suivre », elle veillera au développement des partenariats stratégiques établis par Emakina Group avec les grands éditeurs de technologies de l'économie digitale : systèmes de gestion d'expérience client, commerce omnicanal, digitalisation des points de vente, gestion de contenus, automatisation de processus marketing et solutions d'engagement clients.

La désignation de Priya Sonn à ce poste est motivée par la croissance rapide d'Emakina Group en tant que partenaire digital de grands acteurs internationaux et par le développement de ses alliances avec ses principaux partenaires technologiques. Aujourd'hui, le groupe d'agences full-service réunit plus de 1000 experts talentueux travaillant au départ de 20 bureaux répartis sur 3 continents, et qui gèrent des projets transfrontaliers cruciaux pour des clients issus de plus de 50 pays.

Avant de rejoindre Emakina, Mme Sonn a acquis une expérience internationale considérable dans le marketing et la gestion de partenariats au sein de plusieurs entreprises de services et de technologies de l'information. Son parcours dans l'industrie des startups, des agences et des intégrateurs de systèmes, l'a amenée à contribuer avec succès à l'établissement de partenariats technologiques entre acteurs issus de différentes régions du globe. Aujourd'hui, elle est reconnue dans tout le secteur technologique comme l'une des plus jeunes leaders internationales en matière de marketing de partenariat.

Pour le compte d'Emakina Group, elle développera davantage ses relations avec les grands noms de la technologie et se concentrera sur l'approfondissement des collaborations, l'obtention de contrats communs et la réalisation de projets de pointe pour des clients internationaux ambitieux. Emakina's leading partners include Salesforce, Adobe, SAP, Fluent Commerce et commercetools. Mme Sonn travaillera à partir de Londres et développera les contacts d'affaires au Royaume-Uni, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs d'Emakina.

« Je suis très heureuse de rejoindre une telle équipe d'entrepreneurs » a déclaré Priya Sonn. « Emakina fait bouger les choses en créant des expériences utilisateur riches qui font appel aux technologies les plus avancées. Il est donc passionnant de participer à cette dynamique pour étendre et enrichir les partenariats du groupe aux côtés d'une équipe très diversifiée et de ses experts si talentueux. »

Karim Chouikri, CEO d'Emakina Group a ajouté: « Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Priya au sein de notre équipe. Son expertise, son approche agile, son dynamisme et son attitude de fonceuse correspondent à notre ambition d'être un leader international innovant dans le monde des agences digitales. Elle arrive au moment idéal pour nous aider à élever nos alliances stratégiques au plus haut niveau. La crise du Covid-19 nous offre de nouvelles opportunités pour aider nos clients à trouver et développer les réponses les mieux adaptées à l'évolution de leurs défis commerciaux et stratégiques. »